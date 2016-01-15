Мужчина вез в Сургут гашиш в микроволновке

При себе у мужчины имелась сумка и крупногабаритная коробка из-под микроволновой печи. Просьбу сотрудников полиции предъявить документы он воспринял с явным беспокойством. В ходе досмотра самого гражданина и его вещей в помещении дежурной части в коробке была действительно обнаружена микроволновая печь, а вот в днище самой микроволновки под корпусом оперативники нашли два брикета с прессованным веществом, тщательно завернутые в тряпьё. Представленное на исследование вещество оказалось наркотическим средством – гашиш, судя по характерным золотым оттискам печатей – предположительно иранского происхождения, общая масса которого превысила два килограмма (2011,6 грамма).

48-летний мужчина является гражданином Азербайджана, а проживает в Кустанайской области Казахстана. По его словам, он направлялся из Магнитогорска в Сургут, а в Екатеринбурге делал пересадку. Некие неизвестные ему люди в Магнитогорске на вокзале попросили довести до Сургута злополучную коробку с гашишем в микроволновке, о котором сам уроженец южного государства даже не подозревал. Однако оперативники Управления уверены в обратном – про гашиш мужчина знал, иначе не стал бы так нервничать при проверке документов, ведь они у него в полном порядке.