Мужчина вез в Сургут гашиш в микроволновке
В минувшие выходные в ходе рейдовых мероприятий, проводимых оперативниками Управления ФСКН России по Свердловской области совместно с сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский, в районе железнодорожного вокзала был замечен подозрительный гражданин, приехавший поездом из Магнитогорска.
При себе у мужчины имелась сумка и крупногабаритная коробка из-под микроволновой печи. Просьбу сотрудников полиции предъявить документы он воспринял с явным беспокойством. В ходе досмотра самого гражданина и его вещей в помещении дежурной части в коробке была действительно обнаружена микроволновая печь, а вот в днище самой микроволновки под корпусом оперативники нашли два брикета с прессованным веществом, тщательно завернутые в тряпьё. Представленное на исследование вещество оказалось наркотическим средством – гашиш, судя по характерным золотым оттискам печатей – предположительно иранского происхождения, общая масса которого превысила два килограмма (2011,6 грамма).
48-летний мужчина является гражданином Азербайджана, а проживает в Кустанайской области Казахстана. По его словам, он направлялся из Магнитогорска в Сургут, а в Екатеринбурге делал пересадку. Некие неизвестные ему люди в Магнитогорске на вокзале попросили довести до Сургута злополучную коробку с гашишем в микроволновке, о котором сам уроженец южного государства даже не подозревал. Однако оперативники Управления уверены в обратном – про гашиш мужчина знал, иначе не стал бы так нервничать при проверке документов, ведь они у него в полном порядке.
В отношении гражданина Азербайджана возбуждено уголовное дело по п. «г», ч.4 ст. 228.1 УК РФ – сбыт наркотических средств в крупном размере. Наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Мужчина задержан сотрудниками наркоконтроля в порядке ст. 91, 92 УПК РФ и на данный момент находится в изоляторе временного содержания Екатеринбурга, сообщает Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области.