Опубликовано фото поднятой со дна Енисея машины (ФОТО)

Ранее сообщалось, что автомобиль с телами мужчины и женщины, пропавшими без вести в 1995 году, накануне случайно обнаружили спасатели, проводившие тренировочные погружения.

Между тем, некоторые пользователи соцсетей, после публикации снимка, засомневались, что машина пролежала на дне реки 20 лет - слишком хорошо сохранилась. Ряд экспертов высказали аналогичное мнение.

Так, специалисты водолазной службы, работающие на месте ЧП, при визуальном осмотре предположили, что Mitsubishi пробыл под водой не более двух лет, передает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах города.