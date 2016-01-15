Опубликовано фото поднятой со дна Енисея машины (ФОТО)
Следователи опубликовали снимок Mitsubishi Galant, пролежавшей, как предполагается, на дне Енисея 20 лет и поднятой на поверхность 14 января.
Ранее сообщалось, что автомобиль с телами мужчины и женщины, пропавшими без вести в 1995 году, накануне случайно обнаружили спасатели, проводившие тренировочные погружения.
Между тем, некоторые пользователи соцсетей, после публикации снимка, засомневались, что машина пролежала на дне реки 20 лет - слишком хорошо сохранилась. Ряд экспертов высказали аналогичное мнение.
Так, специалисты водолазной службы, работающие на месте ЧП, при визуальном осмотре предположили, что Mitsubishi пробыл под водой не более двух лет, передает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах города.
Личности установлены пока только предварительно, сейчас мы пытаемся связаться с родственниками для проведения опознания. Поэтому утверждать наверняка, что машина пролежала на дне 20 лет, пока нельзя рассказали «РГ» в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю, добавив, что все обстоятельства выяснятся в ходе доследственной проверки.