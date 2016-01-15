Спасатели нашли в Енисее авто с людьми, пропавшими 20 лет назад
15 января 2016, 10:50ПроисшествияMaurice
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Сотрудники МЧС во время тренировочных погружений обнаружили заиленную машину, а в ней тела, которые, по предварительным данным, принадлежат мужчине 1957 года рождения и женщине 1965 года, без вести пропавшим в ноябре 1995 года.
Сотрудники МЧС во время тренировочных подводных спусков нашли в реке Енисей на Абаканской протоке Красноярска иномарку с телами мужчины и женщины, предположительно, пропавших 20 лет назад, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.
Во время погружения была найдена заиленная машина, а в ней тела. По предварительным данным, тела принадлежат мужчине 1957 года рождения и женщине 1965 года, которые пропали без вести в ноябре 1995 года. Они выехали из Кировского района города и пропали сказал Юрченко.
Он напомнил, что по данному факту в 1996 году было возбуждено уголовное дело.
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