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В пригороде Нижнего Тагила 19-летний парень, угрожая ножом, забрал у продавщицы-пенсионерки дневную выручку (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В пригороде Нижнего Тагила 19-летний парень, угрожая ножом, забрал у продавщицы-пенсионерки дневную выручку (ФОТО)

15 января 2016, 12:45ПроисшествияПавел Щербина
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