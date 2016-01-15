В пригороде Нижнего Тагила 19-летний парень, угрожая ножом, забрал у продавщицы-пенсионерки дневную выручку (ФОТО)

Во вторник полиции сообщили, что в посёлке Горноуральский неизвестный молодой человек, угрожая ножом 58-летней продавщице, похитил дневную выручку магазина в размере 12 500 рублей.

Молодой человек не скрывал лица, потому полицейские, изъявшие запись камер видеонаблюдения, быстро узнали в налётчике 19-летнего местного жителя. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу магнитолы из машины, но тогда, по малолетству, отделался условным сроком.

По месту жительства малолетнего преступника обнаружить не удалось, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий было выяснено, что юноша собирался поехать к своему другу, проживающему в Нижнем Тагиле на Руднике.

Там он и был задержан полицейскими. При молодом человеке было только около половины суммы, похищенной в магазине. Остальные деньги он успел истратить на алкоголь и закуски.

На этот раз 19-летний житель пригорода, вероятнее всего, попадёт за решётку. О его вине говорят очень весомые улики, а преступление является тяжким. Статьей 162.2 УК РФ за разбой с применением оружия предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. До решения суда молодой человек заключён под стражу.

ФОТО: пресс-группа УВД Нижнего Тагила

TagilCity.ru напоминает о том, что профессия продавца становится всё более опасной в Нижнем Тагиле. Так, 8 января, при ограблении магазина на Вагонке, была избита 56-летняя продавщица, а в конце декабря в том же районе города была убита продавец магазина разливного пива.