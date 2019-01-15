Маршрутка? ГАЗель сгорела на охраняемой автостоянке в Нижнем Тагиле

Пожарные приехали в 23:14, за это время пламя уже охватило автомобиль. Огонь вспыхнул, когда водитель разогревал двигатель. В момент пожара в машине никого не было, рассказали в Отделе надзорной деятельности.

Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки транспорта. Дознаватели проводят проверку, ущерб устанавливается,сообщили редакции TagilCity.ru в ведомстве.

Возгорание автомобиля произошло на конечной остановке маршрута №33, который обслуживает НП «Союз-НТ».

Получить комментарий о том, входит ли хозяин ГАЗели в некоммерческое партнерство и обслуживает ли она жителей Нижнего Тагила на маршрутах, от НП «Союз-НТ» получить не удалось.

Сгорели передняя часть ГАЗели, а также салон частично. Горело очень здорово,рассказал очевидец редакции TagilCity.ru.