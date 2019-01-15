Маршрутка? ГАЗель сгорела на охраняемой автостоянке в Нижнем Тагиле
11 января около 23:10 на охраняемой стоянке на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле сгорела ГАЗель на конечной 33 маршрута, обслуживаемого НП «Союз-НТ».
Пожарные приехали в 23:14, за это время пламя уже охватило автомобиль. Огонь вспыхнул, когда водитель разогревал двигатель. В момент пожара в машине никого не было, рассказали в Отделе надзорной деятельности.
Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки транспорта. Дознаватели проводят проверку, ущерб устанавливается,сообщили редакции TagilCity.ru в ведомстве.
Возгорание автомобиля произошло на конечной остановке маршрута №33, который обслуживает НП «Союз-НТ».
Получить комментарий о том, входит ли хозяин ГАЗели в некоммерческое партнерство и обслуживает ли она жителей Нижнего Тагила на маршрутах, от НП «Союз-НТ» получить не удалось.
Сгорели передняя часть ГАЗели, а также салон частично. Горело очень здорово,рассказал очевидец редакции TagilCity.ru.
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