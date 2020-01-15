На детский сад в Нижнем Тагиле подали в суд из-за перелома ключицы у 5-летней девочки

Дочка была на прогулке, где упала и сломала ключицу. Папа обратился к детскому саду о возмещении ущерба, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Ленинского районного суда.

14 января редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в детский сад, но его не дали, сославшись на то, что директора нет на месте. Сегодня, 15 января, директора, по словам подчинённых, либо также не было на рабочем месте, либо она была на совещании.