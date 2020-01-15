На детский сад в Нижнем Тагиле подали в суд из-за перелома ключицы у 5-летней девочки
Сегодня, 15:59ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера, 14 января, в Ленинском районном суде состоялось заседание по заявлению родителей девочки к МБДОУ «Солнышко». Ребёнок получил травму во время пребывания в детском саду.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Дочка была на прогулке, где упала и сломала ключицу. Папа обратился к детскому саду о возмещении ущерба, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Ленинского районного суда.
Заседание было перенесено на 21 января, сообщили в пресс-службе.
14 января редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в детский сад, но его не дали, сославшись на то, что директора нет на месте. Сегодня, 15 января, директора, по словам подчинённых, либо также не было на рабочем месте, либо она была на совещании.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей