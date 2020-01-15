Под Нижним Тагилом из-за замыкания сгорел дом в 200 квадратных метров
Сегодня, 14:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В ночь с 14 на 15 января в селе Покровское под Нижним Тагилом сгорел частный дом, сообщает отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров, сгорел частный дом и прилегающие постройки. В тушении огня принимали участие 18 человек и четыре единицы спецтехники.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки в хозпостройках. По факту инцидента проводится проверка.
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