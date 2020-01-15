После ДТП с ребёнком суд обязал тагильских чиновников отстроить тротуары в Северном

По заявлению прокуратуры, ведомство вело это разбирательство в интересах несовершеннолетней, которая пострадала в ДТП в сентябре 2017 года.

В ходе дела было установлено, что ДТП произошло, так как на улице Днепровская отсутствует обособленный тротуар для пешеходов. Совместно с сотрудниками ГИБДД провели проверочные мероприятия, осмотр данной улицы. Было предъявлено исковое заявление к администрации города о возложении обязанностей об устройстве тротуара, рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Иск был удовлетворён полностью.

На администрацию возложена обязанность по строительству пешеходных дорожек — тротуара в посёлке Северном по Днепровской [улице] и других близлежащих улицах, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе суда.