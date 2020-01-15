Стрелка из Нижнего Тагила, из-за которого умер семилетний мальчик, отправили в СИЗО
Сегодня, 15 января, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения Александру Борисову, который обвиняется в убийстве семилетнего мальчика. По решению суда мужчину взяли под арест до 13 марта.
Напомним, 4 августа в коллективном саду № 7 НТМК на Ольховке компания нетрезвых мужчин стреляла по банкам из пневматического оружия. Одна из пуль попала в голову семилетнего Егора. Мальчик было доставлен в больницу Екатеринбурга на вертолёте. За десять месяцев мальчик перенёс 10 операций, но пулю извлечь не удалось. 2 января ему исполнилось восемь лет, а 12 января мальчик скончался.
Требование следователя было удовлетворено, мужчину заключили под стражу на два месяца. Решение вступит в силу через три дня, если не будет обжаловано,рассказала TagilCity.ru пресс-секретарь суда.
Одним из стрелявших оказался 35-летний Александр, проживающий в районе Рудник. Изначально мужчине было предъявлено обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», но после смерти Егора Следственный комитет переквалифицировал её в «Причинение смерти по неосторожности». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.