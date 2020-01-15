Стрелка из Нижнего Тагила, из-за которого умер семилетний мальчик, отправили в СИЗО

Напомним, 4 августа в коллективном саду № 7 НТМК на Ольховке компания нетрезвых мужчин стреляла по банкам из пневматического оружия. Одна из пуль попала в голову семилетнего Егора. Мальчик было доставлен в больницу Екатеринбурга на вертолёте. За десять месяцев мальчик перенёс 10 операций, но пулю извлечь не удалось. 2 января ему исполнилось восемь лет, а 12 января мальчик скончался.

Требование следователя было удовлетворено, мужчину заключили под стражу на два месяца. Решение вступит в силу через три дня, если не будет обжаловано,рассказала TagilCity.ru пресс-секретарь суда.