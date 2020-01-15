В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуируют школы и детсады
Сегодня, 14:11ПроисшествияФото: Е1.ru
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15 января в Екатеринбурге в дневные часы началась эвакуация нескольких учебных заведений, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В ЕДДС города стали поступать сообщения о минировании нескольких образовательных учреждений. Кроме того, из-за сообщения о минировании эвакуировали Арбитражный суд. В последний в настоящий момент уже запустили людей. Взрывных устройств обнаружено не было.
В Департаменте образования Екатеринбурга подтвердили информацию о звонках с сообщением о заложенной бомбе, однако адреса образовательных учреждений не известны.
Сейчас об этом проинформированы все руководители образовательных организаций, которые самостоятельно уже проводят осмотр территорий и всех помещений в своих учреждениях. Решение об эвакуации принимают руководители образовательных организаций самостоятельно,сказали в департаменте.
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