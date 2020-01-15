В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуируют школы и детсады

В ЕДДС города стали поступать сообщения о минировании нескольких образовательных учреждений. Кроме того, из-за сообщения о минировании эвакуировали Арбитражный суд. В последний в настоящий момент уже запустили людей. Взрывных устройств обнаружено не было.

В Департаменте образования Екатеринбурга подтвердили информацию о звонках с сообщением о заложенной бомбе, однако адреса образовательных учреждений не известны.