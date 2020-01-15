В Североуральске УК заплатит 280 тысяч рублей за рухнувший на подростка козырек

Инцидент произошел 2 октября 2019 года в доме №29 на улице Октябрьская. Школьник вместе с мамой пришел в гости к бабушке. В тот момент, когда они заходили в подъезд, на подростка рухнул козырек. В результате этого несовершеннолетний получил закрытый перелом левой берцовой кости со смещением.

По информации жильцов дома, они не раз подавали заявки в УК по замене аварийного козырька. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили факты бездействия со стороны управляющей компании, допущенные при содержании общедомового имущества, нарушения Жилищного кодекса РФ, а также норм технической эксплуатации жилищного фонда.

По факту происшествия прокуратура вынесла ООО «Союз» представление, в результате чего аварийный козырек был демонтирован, должностное лицо привлечено к административной ответственности.