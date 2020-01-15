Житель Серова поджег жилой дом из-за отказа знакомой продать ему спирт

В сентябре 2019 года мужчина пришел к своей знакомой, у которой ранее покупал спирт. Когда женщина ему отказала, он решил поджечь ее квартиру. Он поджег детскую коляску, стоявшую на лестничной площадке. Огонь распространился по всему подъезду деревянного дома. В результате действий мужчины сгорели четыре квартиры и подъезд. Причиненный ущерб оценили в 4,6 млн рублей.