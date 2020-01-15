Житель Серова поджег жилой дом из-за отказа знакомой продать ему спирт
Сегодня, 19:58ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Серове к году и шести месяцам лишения свободы приговорен местный житель за поджог многоквартирного дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В сентябре 2019 года мужчина пришел к своей знакомой, у которой ранее покупал спирт. Когда женщина ему отказала, он решил поджечь ее квартиру. Он поджег детскую коляску, стоявшую на лестничной площадке. Огонь распространился по всему подъезду деревянного дома. В результате действий мужчины сгорели четыре квартиры и подъезд. Причиненный ущерб оценили в 4,6 млн рублей.
Суд приговорил мужчину к году и шести месяцам колонии, а также выплате потерпевшим более 3,6 млн рублей. Его знакомая, торговавшая алкоголем, приговорена к ограничению свободы на шесть месяцев.
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