На Урале суд не стал ужесточать приговор убившему 15-летнюю школьницу студенту

Молодой человек был осужден по статье 107 УК РФ («Убийство в состоянии аффекта»). Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на полтора года. Также с Льва Романова взыскали один миллиона рублей в пользу семьи убитой школьницы. Однако сторона обвинения не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу, которая не была удовлетворена.