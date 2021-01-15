На Урале суд не стал ужесточать приговор убившему 15-летнюю школьницу студенту

Молодой человек был осужден по статье 107 УК РФ («Убийство в состоянии аффекта»). Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на полтора года. Также с Льва Романова взыскали один миллиона рублей в пользу семьи убитой школьницы. Однако сторона обвинения не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу, которая не была удовлетворена.
Напомним, в ноябре 2019 года 15-летняя девочка скончалась из-за ножевого ранения, полученного в драке. Она не стала обращаться за помощью к врачам и легла спать. Поскольку время было упущено, медикам не удалось ее спасти.