На Урале суд не стал ужесточать приговор убившему 15-летнюю школьницу студенту

Свердловский областной суд принял решение оставить в силе приговор Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга в отношении студента Льва Романова, который в 2019 году убил школьницу в микрорайоне Уралмаш, сообщает пресс-служба облсуда.

Молодой человек был осужден по статье 107 УК РФ («Убийство в состоянии аффекта»). Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на полтора года. Также с Льва Романова взыскали один миллиона рублей в пользу семьи убитой школьницы. Однако сторона обвинения не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу, которая не была удовлетворена. Напомним, в ноябре 2019 года 15-летняя девочка скончалась из-за ножевого ранения, полученного в драке. Она не стала обращаться за помощью к врачам и легла спать. Поскольку время было упущено, медикам не удалось ее спасти. В Екатеринбурге суд пересмотрит приговор убившему 15-летнюю школьницу студенту

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter