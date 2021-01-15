Тагильчанин украл из магазина кассовый аппарат после отказа в обслуживании без маски

В ходе разбирательств мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что зашел в магазин сначала для приобретения алкоголя, но так как у него было маски, продавец отказалась его обслуживать. Злоумышленник ушел ни с чем, но позднее вернулся и совершил преступление.