Тагильчанин украл из магазина кассовый аппарат после отказа в обслуживании без маски

В Нижнем Тагиле покупатель одного из магазинов на улице Космонавтов забрал кассовый аппарат после того, как продавец отказалась обслужить его без средства индивидуальной защиты.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 14 января. 50-летняя потерпевшая сотрудница магазина сообщила, что она находилась за прилавком, когда зашел неизвестный мужчина разгромил прилавок и забрал кассовый аппарат. После этого мужчина скрылся, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». На место прибыла следственно-оперативная группа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина заходит в торговую точку, проходит в сторону продавца, резко вырывает кассовый аппарат и скрывается. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность и задержать подозреваемого. Подозреваемый Photo: МУ МВД "Нижнетагильское" На видеозаписи с камер наблюдения видно, что мужчина был одет в черную куртку и спортивные штаны с приметной эмблемой. Им оказался 26-летний житель Лебяжки, неоднократно судимый за грабежи и кражи. В момент задержания на нем была та же одежда. В ходе разбирательств мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что зашел в магазин сначала для приобретения алкоголя, но так как у него было маски, продавец отказалась его обслуживать. Злоумышленник ушел ни с чем, но позднее вернулся и совершил преступление. Общая сумма ущерба составила семь тысяч рублей. Деньги мужчина успел потратить, а кассовый аппарат выбросил, однако не помнит куда, так как был сильно пьян. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Отмечается, что мужчина задержан и в отношении него расследуется еще одно уголовное дело о мошенничестве через интернет. Напомним, 11 января в Нижнем Тагиле произошла еще одна кража. Женщина-рецидивистка украла в машине такси кошелек и потратила деньги с чужой банковской карты. В Нижнем Тагиле рецидивистка украла кошелек и попалась полиции

