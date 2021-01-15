Тагильчанин украл из магазина кассовый аппарат после отказа в обслуживании без маски

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 14 января. 50-летняя потерпевшая сотрудница магазина сообщила, что она находилась за прилавком, когда зашел неизвестный мужчина разгромил прилавок и забрал кассовый аппарат. После этого мужчина скрылся, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
На место прибыла следственно-оперативная группа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный мужчина заходит в торговую точку, проходит в сторону продавца, резко вырывает кассовый аппарат и скрывается.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность и задержать подозреваемого.
На видеозаписи с камер наблюдения видно, что мужчина был одет в черную куртку и спортивные штаны с приметной эмблемой. Им оказался 26-летний житель Лебяжки, неоднократно судимый за грабежи и кражи. В момент задержания на нем была та же одежда.
В ходе разбирательств мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что зашел в магазин сначала для приобретения алкоголя, но так как у него было маски, продавец отказалась его обслуживать. Злоумышленник ушел ни с чем, но позднее вернулся и совершил преступление.
Общая сумма ущерба составила семь тысяч рублей. Деньги мужчина успел потратить, а кассовый аппарат выбросил, однако не помнит куда, так как был сильно пьян.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж).
Отмечается, что мужчина задержан и в отношении него расследуется еще одно уголовное дело о мошенничестве через интернет.
Напомним, 11 января в Нижнем Тагиле произошла еще одна кража. Женщина-рецидивистка украла в машине такси кошелек и потратила деньги с чужой банковской карты.