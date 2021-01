Тагильчанка обвинила соседей в продаже наркотиков из-за долга в тысячу рублей

В Нижнем Тагиле местная жительница написала ложный донос в полицию на соседей, которые не возвращали ей долг в тысячу рублей.

Инцидент произошел в конце мая 2020 года. 43-летняя женщина злоупотребила спиртными напитками и позвонила в дежурную часть отдела полиции № 21. Тагильчанка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ее соседи в СНТ «Коллективный сад № 16» занимаются незаконной продажей наркотиков, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Пригородного района. Женщина понимала, что сообщение ложное, но пошла на это, поскольку соседи не отдавали ей денежный долг. На судебном заседании тагильчанка раскаялась в содеянном. В результате Пригородный районный суд признал ее виновной по статье 306 УК РФ (Заведомо ложный донос о совершении преступления) и назначил штраф в виде 12 тысяч рублей. На данный момент приговор в законную силу не вступил. Напомним, в феврале 2020 года суд возбудил уголовное дело по статье 306 УК РФ в отношении жителя Пригородного района. Мужчина ложно обвинил свою бывшую супругу в торговле наркотиками. Житель Горноуральска обиделся на бывшую жену и обвинил ее в торговле наркотиками

