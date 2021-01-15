Тагильчанка обвинила соседей в продаже наркотиков из-за долга в тысячу рублей

Инцидент произошел в конце мая 2020 года. 43-летняя женщина злоупотребила спиртными напитками и позвонила в дежурную часть отдела полиции № 21. Тагильчанка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ее соседи в СНТ «Коллективный сад № 16» занимаются незаконной продажей наркотиков, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на прокуратуру Пригородного района. Женщина понимала, что сообщение ложное, но пошла на это, поскольку соседи не отдавали ей денежный долг.