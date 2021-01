В Екатеринбурге при пожаре огнеборцы вынесли 15 газовых баллонов из гаража

При тушении пожара в Екатеринбурге из гаража вынесли 15 газовых баллонов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

14 января в 20.31 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на улице Проезжая. Там горела кровля коттеджа и гараж, пристроенный к нему. Площадь возгорания составила 369 квадратных метров. Пожар тушили 44 человека личного состава и 11 единиц техники, при этом были эвакуированы два человека. Также огнеборцы вынесли из гаража 15 газовых баллонов. На месте происшествия был организован штаб пожаротушения, работа осложнялась низкой температурой воздуха. Огонь локализован в 21.51, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03.02. Напомним, в Екатеринбурге 12 января при пожаре в многоквартирном доме погибли восемь человек. В Екатеринбурге ночью при пожаре погибли восемь человек

