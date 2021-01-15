В Екатеринбурге при пожаре огнеборцы вынесли 15 газовых баллонов из гаража

В Екатеринбурге при пожаре огнеборцы вынесли 15 газовых баллонов из гаража

Сегодня, 09:26ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
При тушении пожара в Екатеринбурге из гаража вынесли 15 газовых баллонов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

14 января в 20.31 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на улице Проезжая. Там горела кровля коттеджа и гараж, пристроенный к нему. Площадь возгорания составила 369 квадратных метров.

Пожар тушили 44 человека личного состава и 11 единиц техники, при этом были эвакуированы два человека. Также огнеборцы вынесли из гаража 15 газовых баллонов.

На месте происшествия был организован штаб пожаротушения, работа осложнялась низкой температурой воздуха. Огонь локализован в 21.51, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03.02.

Напомним, в Екатеринбурге 12 января при пожаре в многоквартирном доме погибли восемь человек.

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