В Екатеринбурге шесть жителей организовали незаконный въезд восьми тысяч мигрантов

Следствием установлено, что шесть обвиняемых вступили в преступный сговор и организовали незаконную миграцию. Они взимали плату с жителей иностранных государств за пребывание в Екатеринбурге. Они подавали объявление и искали жителей города, имеющих регистрацию. Им предлагали заработок от одной до пяти тысяч рублей.