В Екатеринбурге шесть жителей организовали незаконный въезд восьми тысяч мигрантов

Следствием установлено, что шесть обвиняемых вступили в преступный сговор и организовали незаконную миграцию. Они взимали плату с жителей иностранных государств за пребывание в Екатеринбурге. Они подавали объявление и искали жителей города, имеющих регистрацию. Им предлагали заработок от одной до пяти тысяч рублей.
Затем с иностранного гражданина бралась оплата от 400 рублей и подавалось заявление о пребывании. Это позволяло мигранту позднее получить вид на жительство, а затем гражданство.
Для постановки на учет документы подавались через МФЦ Екатеринбурга.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой).
Напомним, 9 декабря сообщалось и мигранте, который совершил самоубийство за сутки до того, как открыли рейсы в его страну.