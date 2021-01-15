В Екатеринбурге шесть жителей организовали незаконный въезд восьми тысяч мигрантов

В Екатеринбурге шесть жителей организовали незаконный въезд восьми тысяч мигрантов

Сегодня, 15:38ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге под суд пойдет группировка из шести жителей, организовавшая незаконный въезд в страну восьми тысяч мигрантов,

Следствием установлено, что шесть обвиняемых вступили в преступный сговор и организовали незаконную миграцию. Они взимали плату с жителей иностранных государств за пребывание в Екатеринбурге. Они подавали объявление и искали жителей города, имеющих регистрацию. Им предлагали заработок от одной до пяти тысяч рублей.

Затем с иностранного гражданина бралась оплата от 400 рублей и подавалось заявление о пребывании. Это позволяло мигранту позднее получить вид на жительство, а затем гражданство.

Для постановки на учет документы подавались через МФЦ Екатеринбурга.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции, совершенная организованной группой).

Напомним, 9 декабря сообщалось и мигранте, который совершил самоубийство за сутки до того, как открыли рейсы в его страну.

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