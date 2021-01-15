В Нижнем Тагиле мужчина зарезал собутыльника в квартире на улице Красных Зорь

В Нижнем Тагиле мужчина зарезал собутыльника в квартире на улице Красных Зорь

Сегодня, 16:47ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на Тагилстрое мужчина поссорился с собутыльником и зарезал его, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел вечером 13 января в квартире дома № 15 на улице Красных Зорь. В помещении собралась компания, которая распивала спиртные напитки и шумела, сообщают подписчики группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Компания отмечала Старый новый год. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнула ссора, 30-летний мужчина зарезал 35-летнего собутыльника.

Полицейские ППС задержали подозреваемого по горячим следам, рассказал Валерий Горелых.

Напомним, 1 января в Вехрней Салде произошло убийство. По предварительной информации, двое мужчин, 52 и 28 лет, отмечали новый год. Оба не работали и имели проблемы с законом в прошлом. Во время застолья между товарищами возник конфликт. Один мужчина взял нож и ударил другого в сердце. Когда находящейся в гостях свердловчанин увидел, что произошло, то вызвал полицию.

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