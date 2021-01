В Нижнем Тагиле мужчина зарезал собутыльника в квартире на улице Красных Зорь

В Нижнем Тагиле на Тагилстрое мужчина поссорился с собутыльником и зарезал его, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел вечером 13 января в квартире дома № 15 на улице Красных Зорь. В помещении собралась компания, которая распивала спиртные напитки и шумела, сообщают подписчики группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». Компания отмечала Старый новый год. В какой-то момент между двумя мужчинами вспыхнула ссора, 30-летний мужчина зарезал 35-летнего собутыльника. Полицейские ППС задержали подозреваемого по горячим следам, рассказал Валерий Горелых. Напомним, 1 января в Вехрней Салде произошло убийство. По предварительной информации, двое мужчин, 52 и 28 лет, отмечали новый год. Оба не работали и имели проблемы с законом в прошлом. Во время застолья между товарищами возник конфликт. Один мужчина взял нож и ударил другого в сердце. Когда находящейся в гостях свердловчанин увидел, что произошло, то вызвал полицию. Зарезал товарища в Новый год: на Урале был задержан подозреваемый в убийстве мужчина

