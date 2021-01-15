В Нижнем Тагиле мужчина зарезал собутыльника в квартире на улице Красных Зорь

Напомним, 1 января в Вехрней Салде произошло убийство. По предварительной информации, двое мужчин, 52 и 28 лет, отмечали новый год. Оба не работали и имели проблемы с законом в прошлом. Во время застолья между товарищами возник конфликт. Один мужчина взял нож и ударил другого в сердце. Когда находящейся в гостях свердловчанин увидел, что произошло, то вызвал полицию.