В Нижнем Тагиле разыскиваются укравшие в супермаркете детскую смесь девушки

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает двух девушек, укравших банки с детской смесью в одном из супермаркетов, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Кража произошла 10 января в супермаркете на улице Ломоносова, 49. По камерам наблюдения было установлено, что сначала одна из подозреваемых спрятала банки с молочной детской смесью на полках с другими товарами. Затем обе девушки подошли и сложили украденное в сумку. Photo: МУ МВД «Нижнетагильское» Магазин оценил нанесенный ущерб в 15 тысяч рублей. По факту преступления заведено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). За нарушение данной статьи преступнику грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, 14 января жителя Нижнего Тагила отказались обслуживать без маски. В ответ он разгромил прилавок, украл кассовый аппарат и скрылся в неизвестном направлении.

