В Нижнем Тагиле разыскиваются укравшие в супермаркете детскую смесь девушки

Кража произошла 10 января в супермаркете на улице Ломоносова, 49. По камерам наблюдения было установлено, что сначала одна из подозреваемых спрятала банки с молочной детской смесью на полках с другими товарами. Затем обе девушки подошли и сложили украденное в сумку.
Магазин оценил нанесенный ущерб в 15 тысяч рублей.
По факту преступления заведено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). За нарушение данной статьи преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 14 января жителя Нижнего Тагила отказались обслуживать без маски. В ответ он разгромил прилавок, украл кассовый аппарат и скрылся в неизвестном направлении.