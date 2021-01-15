В Нижнем Тагиле разыскиваются укравшие в супермаркете детскую смесь девушки

Кража произошла 10 января в супермаркете на улице Ломоносова, 49. По камерам наблюдения было установлено, что сначала одна из подозреваемых спрятала банки с молочной детской смесью на полках с другими товарами. Затем обе девушки подошли и сложили украденное в сумку.