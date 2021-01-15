В Нижнем Тагиле разыскиваются укравшие в супермаркете детскую смесь девушки

В Нижнем Тагиле разыскиваются укравшие в супермаркете детскую смесь девушки

Сегодня, 17:26ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает двух девушек, укравших банки с детской смесью в одном из супермаркетов, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Кража произошла 10 января в супермаркете на улице Ломоносова, 49. По камерам наблюдения было установлено, что сначала одна из подозреваемых спрятала банки с молочной детской смесью на полках с другими товарами. Затем обе девушки подошли и сложили украденное в сумку.

Photo:МУ МВД «Нижнетагильское»

Магазин оценил нанесенный ущерб в 15 тысяч рублей.

По факту преступления заведено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража). За нарушение данной статьи преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 14 января жителя Нижнего Тагила отказались обслуживать без маски. В ответ он разгромил прилавок, украл кассовый аппарат и скрылся в неизвестном направлении.

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