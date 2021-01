В Свердловской области объявлен в розыск подозреваемый в изнасиловании мальчика

На Урале полиция Сухого Лога объявила в розыск мужчину, которого подозревают в изнасиловании мальчика.

По версии следствия, насильственные действия над ребенком совершил уроженец Челябинской области Рустэм Зайнулин. У него короткие волосы, какие глаза, худощавое телосложение, смуглая кожа. Рост составляет 170-180 сантиметров. Одет мужчины был в темную вязаную шапку, черную замшевую куртку, черные штаны и темные ботинки. При себе имел черный рюкзак с красными вставками и носил на руке кольцо-печатку в виде черепа, сообщает Е1. В полиции факт розыска мужчины, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего, подтвердили. Напомним, в декабре екатеринбургский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в свыше 100 эпизодах изнасилования падчерицы 2004 года рождения. Насиловал падчерицу девять лет: на Урале завели уголовное дело в отношении педофила

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter