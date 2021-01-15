В Свердловской области объявлен в розыск подозреваемый в изнасиловании мальчика

В Свердловской области объявлен в розыск подозреваемый в изнасиловании мальчика

Сегодня, 20:35ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
На Урале полиция Сухого Лога объявила в розыск мужчину, которого подозревают в изнасиловании мальчика.

По версии следствия, насильственные действия над ребенком совершил уроженец Челябинской области Рустэм Зайнулин. У него короткие волосы, какие глаза, худощавое телосложение, смуглая кожа. Рост составляет 170-180 сантиметров. Одет мужчины был в темную вязаную шапку, черную замшевую куртку, черные штаны и темные ботинки. При себе имел черный рюкзак с красными вставками и носил на руке кольцо-печатку в виде черепа, сообщает Е1.

В полиции факт розыска мужчины, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего, подтвердили.

Напомним, в декабре екатеринбургский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Его обвиняют в свыше 100 эпизодах изнасилования падчерицы 2004 года рождения.

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