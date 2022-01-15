Из-за сильного снега уральские спасатели предупреждают об опасности

Из-за сильного снега уральские спасатели предупреждают об опасности
Из-за сильного снега уральские спасатели предупреждают об опасности
Сегодня, 17:02ПроисшествияФото: 1MI
Спасатели предупреждают, что из-за неблагоприятных метеорологических явлений на территории Свердловской области может быть опасно. Ожидается гололедица в виде снежного наката и метели.

Прогнозируется облачная погода, сильный снег и гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью -10, -15 градусов, в горах и низинах -19, -24, днем -5, -10 градусов, а на севере -13, -18 градусов.

Из-за данных погодных условий возможен риск появления автомобильных заторов, ДТП и обрывов ЛЭП. Также ожидаются аварийные ситуации на объектах ТЭК и ЖКХ, обрушение деревьев и иных конструкций, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Напомним, ГИБДД также просит водителей во время снегопада увеличивать дистанцию, совершать любые маневры с аккуратностью и снижать скорость в том случае, если на дороге появляются пешеходы.

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