Неадекватный мужчина напал на инвалида в Екатеринбурге

Неадекватный мужчина напал на инвалида в Екатеринбурге
Неадекватный мужчина напал на инвалида в Екатеринбурге
Сегодня, 19:44ПроисшествияФото: 1MI
Мужчина, находясь в неадекватном состоянии, напал на случайных прохожих и нанес травмы инвалиду без ног. Инцидент случился вечером 15 января вблизи ТЦ «Парк Хаус» в Екатеринбурге.

В один момент мужчина начал без причины избивать прохожих. По словам очевидицы, ему до 30 лет, также имеет плотное телосложение, сообщает Е1 со ссылкой на Telegram-канала «СВЕТ Екатеринбург». Девушка отметила, что когда незнакомец принялся избивать инвалида, подбежали другие люди.

Я не снимала видео. Мне кажется, если бы начала, он меня бы просто убил,добавила свидетельница.

На данный момент мужчина уже пойман полицией. Он находился в состоянии опьянения, сообщает УМВД России по Екатеринбургу. Теперь пострадавший хочет обратиться с заявлением в полицию.

Напомним, пьяная жительница Екатеринбурга поругалась со своим 26-летним собутыльником и напала на него с ножом.

Сюжеты:
Екатеринбург
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