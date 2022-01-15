Пропавшую студентку уже несколько дней ищут в Богдановиче

В этот день девушка вышла из учебного заведения, и с тех пор о ее месте нахождения ничего не известно. Рост Александры — 170 сантиметров, одета студентка была в черные джинсы, белые сапоги и сине-серую куртку от горнолыжного костюма.
Как сообщили в ОМВД по Богдановичскому району, девушка могла отправиться в сторону поселка Белояский, где у нее живет бабушка. Также она может быть в городе Сухой Лог.
Всех, кто что-то знает о местонахождении Александры, просят позвонить по телефону 02 или 8-343-765-72-20.