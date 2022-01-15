Женщина выпрыгнула с балкона и разбилась во время пожара в Екатеринбурге

Женщина выпрыгнула с балкона и разбилась во время пожара в Екатеринбурге
Женщина выпрыгнула с балкона и разбилась во время пожара в Екатеринбурге
Сегодня, 10:31ПроисшествияФото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Во время пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге женщина не дождалась помощи спасателей и спрыгнула с балкона.

Возгорание произошло в квартире двенадцатиэтажного доме на улице Денисова-Уральского около 23:10 14 января. Еще до прибытия пожарных из дома эвакуировали 13 человек.

Жертвой пожара стала жительница загоревшейся квартиры. Она выпрыгнула с балкона полыхающего жилища уже после прибытия пожарно-спасательных подразделений и разбилась насмерть. По словам очевидцев, автолестница доставала только до десятого этажа. Также очевидцы сообщают, что тело женщины было обгоревшим.

Она была вся черная, видимо, обгорела,рассказывает жительница дома.

Во время пожара в доме не сработала ни пожарная сигнализация, ни дымоудаление, сообщает E1 со ссылкой на домовой чат.

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