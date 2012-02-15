В Нижнем Тагиле ДТП с участием пешеходов происходят почти ежедневно

11 февраля ДТП произошло на пешеходном переходе. Водитель автомобиляВАЗ-21102, женщина 1980 года рождения с водительским стажем 2 года,двигаясь по ул. Докучаева, при повороте на ул. Окунева допустила наездна пешехода. Мужчина 1963 года рождения получил ушиб бедра.

13 февраля при неустановленных обстоятельствах на Черноисточинском шоссесбита женщина 1986 года рождения. Она госпитализирована с переломомоснования черепа и другими травмами. ГИБДД разыскивает очевидцев данного ДТП. Они могут обратиться в дорожнуюполицию по телефону 97-65-79 или по адресу: пр. Мира, 57а, кабинет 11.

14 февраля в 07.30 водитель автомобиля Волги, следуя по ул. Черных,допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в 5 м отпешеходного перехода. Мужчина 1936 года рождения получил травму: перелом лонной кости; госпитализирован в 3-е травм.отделение.