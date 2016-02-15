Бывший прапорщик ППС Нижнего Тагила подозревается в гомосексуальной связи с подростком
В отношении бывшего полицейского из Нижнего Тагила проходит проверка по факту совершения развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.
Znak.com сообщает о том, что в ночь с 8 на 9 января прапорщик ППС Николай Родайкин был застан при самых неприглядных обстоятельствах в своей машине с 15-летним подростком.
Полицейский уволен по рапорту, который он подал ещё в декабре прошлого года. Он более 20 лет отработал в полиции, сейчас ушёл на пенсию. Проверку по его делу проводит лично начальник полиции Нижнего Тагила рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.
Примечательно, что полицейский ушёл в отставку после скандальных событий. А именно – 18 января.
Если полицейский будет признан виновным – вместо заслуженного отдыха на пенсии он отправится в колонию на три года. Если выяснится, что подросток подвергся насилию или полицейский пользовался служебным положением, возможно ещё более суровое наказание.
© Эрик Х., TagilCity.ru