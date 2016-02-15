Бывший прапорщик ППС Нижнего Тагила подозревается в гомосексуальной связи с подростком

Znak.com сообщает о том, что в ночь с 8 на 9 января прапорщик ППС Николай Родайкин был застан при самых неприглядных обстоятельствах в своей машине с 15-летним подростком.

Полицейский уволен по рапорту, который он подал ещё в декабре прошлого года. Он более 20 лет отработал в полиции, сейчас ушёл на пенсию. Проверку по его делу проводит лично начальник полиции Нижнего Тагила рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Примечательно, что полицейский ушёл в отставку после скандальных событий. А именно – 18 января.

Если полицейский будет признан виновным – вместо заслуженного отдыха на пенсии он отправится в колонию на три года. Если выяснится, что подросток подвергся насилию или полицейский пользовался служебным положением, возможно ещё более суровое наказание.