Умер еще один участник «Лыжни России», на этот раз в Каменске-Уральском

По предварительным данным, у мужчины, который всегда вел активный образ жизни, оторвался тромб. Увы, эта была не единственная трагедия на данном спортивном мероприятии.

В Каменске-Уральском также во время гонки погиб мужчина - ему было 60 лет. В Кунгуре 13 февраля также стало плохо 50-летнему мужчине, у него диагностировали сердечный приступ. В этом случае медики успели оказать потерявшему сознание человеку, и его жизни сейчас ничего не угрожает.