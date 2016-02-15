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Умер еще один участник «Лыжни России», на этот раз в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Умер еще один участник «Лыжни России», на этот раз в Каменске-Уральском

15 февраля 2016, 10:50ПроисшествияАлександра Логинова
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