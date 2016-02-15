Умер еще один участник «Лыжни России», на этот раз в Каменске-Уральском
15 февраля 2016, 10:50ПроисшествияАлександра Логинова
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В Нижнем Тагиле 14 февраля на этапе лыжной гонки в Дзержинском районе умер 56-летний сотрудник УВЗ Константин Легейда.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительным данным, у мужчины, который всегда вел активный образ жизни, оторвался тромб. Увы, эта была не единственная трагедия на данном спортивном мероприятии.
В Каменске-Уральском также во время гонки погиб мужчина - ему было 60 лет. В Кунгуре 13 февраля также стало плохо 50-летнему мужчине, у него диагностировали сердечный приступ. В этом случае медики успели оказать потерявшему сознание человеку, и его жизни сейчас ничего не угрожает.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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