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В Нижнем Тагиле неизвестный на зелёном «Субару» сбил женщину и подростка, а затем скрылся с места ДТП (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле неизвестный на зелёном «Субару» сбил женщину и подростка, а затем скрылся с места ДТП (ФОТО)

15 февраля 2016, 14:20ПроисшествияПавел Щербина
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