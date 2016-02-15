В Нижнем Тагиле неизвестный на зелёном «Субару» сбил женщину и подростка, а затем скрылся с места ДТП (ФОТО)

ГИБДД сообщает о том, что вчера в 22:35 возле дома №2 на ул. Кушвинская были сбиты два пешехода.

Пострадали: женщина 1981 г.р. и девочка-подросток 2000 г.р.. У обеих травмы головы и конечностей. Пострадавшие госпитализированы в ЦГБ №3. У подростка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Водитель скрылся с места происшествия. Потому ГИБДД настоятельно просит свидетелей, а также тех, кто располагает информацией о личности водителя, сообщить об этом по телефонам полиции: 25-00-44 и 97-65-84.

В настоящий момент полиции известно, что женщину с ребёнком сбил зелёный автомобиль «Субару Форестер», двигавшийся по улице Кушвинская в сторону ул. Баранчинская.

ФОТО: Отдел пропаганды ГИБДД