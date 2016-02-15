В Нижнем Тагиле неизвестный на зелёном «Субару» сбил женщину и подростка, а затем скрылся с места ДТП (ФОТО)
15 февраля 2016, 14:20ПроисшествияПавел Щербина
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Полиция разыскивает водителя, виновного в ДТП, произошедшем вчера вечером.
Сюжеты: Нижний Тагил
ГИБДД сообщает о том, что вчера в 22:35 возле дома №2 на ул. Кушвинская были сбиты два пешехода.
Пострадали: женщина 1981 г.р. и девочка-подросток 2000 г.р.. У обеих травмы головы и конечностей. Пострадавшие госпитализированы в ЦГБ №3. У подростка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
Водитель скрылся с места происшествия. Потому ГИБДД настоятельно просит свидетелей, а также тех, кто располагает информацией о личности водителя, сообщить об этом по телефонам полиции: 25-00-44 и 97-65-84.
В настоящий момент полиции известно, что женщину с ребёнком сбил зелёный автомобиль «Субару Форестер», двигавшийся по улице Кушвинская в сторону ул. Баранчинская.
ФОТО: Отдел пропаганды ГИБДД
© Эрик Х., TagilCity.ru
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