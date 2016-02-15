В Нижнем Тагиле раскрыт курьёзный грабёж: малолетние налётчики попались из-за зависимости от социальных сетей

Они бегали по подъездам и стучали в двери жильцов. На их удачу нашёлся один незадачливый местный, открывший дверь. Подростки ввалились в квартиру, где был 23-летний юноша. Там они набрали всё, что им попадалось под руки, не встречая со стороны хозяина никакого сопротивления.

По словам матери пострадавшего, малолетние преступники похитили имущества на сумму более 4000 рублей.

Перед уходом один из весёлой компании воспользовался компьютером пострадавшего для того, чтобы выйти в социальные сети.

Вскоре о ночном вторжении мать пострадавшего рассказала участковому. Тот принял заявление и полиция начала по нему работу. Проверив историю браузера, полицейские быстро определили имя и фамилию одного из налётчиков. Затем не составило труда найти и трёх его товарищей.

Как сообщает пресс-служба УВД Нижнего Тагила, всем им от 16-ти до 18-ти лет. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались, но по месту учёбы характеризуются как неуспевающие ученики и заядлые прогульщики.

В отношении поступка, совершенного молодыми людьми, возбуждено уголовное дело по статье грабеж, совершенный группой лиц. В данный момент молодые люди отпущены под подписку о невыезде.

Однако, возможно, не всё в этой истории так просто. Странно не столько то, что малолетние преступники не встретили никакого сопротивления со стороны хозяина, сколько то, что грабители забирали исключительно всякую мелочь. Вроде еды, посуды и одежды, оставив при этом компьютер, с которого выходили в социальные сети.

Тагильчане, как вы считаете, почему в полицию обратилась мать пострадавшего, а не он сам? Может быть, между ним и нападавшими какие-то свои счеты?