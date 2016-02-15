В Нижнем Тагиле женщина выпала из окна на козырек подъезда (ФОТО)

ЧП произошло в панельном доме на улице Матросова. По предварительным данным, женщина выпала из окна квартиры и оказалась на козырьке подъезда.

К счастью, пострадавшая жива. Прибывшие на место спасатели помогли сотрудникам «Скорой» достать с высоты женщину, сейчас она госпитализирована и находится на лечении.

Напомним, на прошлой неделе спасатели также доставали с высоты еще одного тагильчанина: мальчик забрался на крышу здания и не смог слезть оттуда самостоятельно.