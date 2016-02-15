В Нижнем Тагиле женщина выпала из окна на козырек подъезда (ФОТО)
15 февраля 2016, 13:55Происшествия
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В субботу спасатели Нижнего Тагила помогали жительнице Тагилстроя слезть с козырька подъезда.
Сюжеты: Нижний Тагил
ЧП произошло в панельном доме на улице Матросова. По предварительным данным, женщина выпала из окна квартиры и оказалась на козырьке подъезда.
К счастью, пострадавшая жива. Прибывшие на место спасатели помогли сотрудникам «Скорой» достать с высоты женщину, сейчас она госпитализирована и находится на лечении.
Напомним, на прошлой неделе спасатели также доставали с высоты еще одного тагильчанина: мальчик забрался на крышу здания и не смог слезть оттуда самостоятельно.
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