3 многодетные семьи Висима остались без жилья из-за махинаций тагильчанина (ФОТО)

Деньги на улучшение жилищных условий многодетные семьи получили из областного бюджета. Одна из семей еще в 2012 году заключила с подозреваемым договор на строительство дома, с выплатой денежных средств в размере 1,5 млн рублей. Спустя 6 лет на участке был установлен только фундамент и привезены некоторые строительные материалы.