3 многодетные семьи Висима остались без жилья из-за махинаций тагильчанина (ФОТО)
50-летний индивидуальный предприниматель из Нижнего Тагила заключил договор на строительство домов для трех многодетных семей поселка Висим. Однако дома так и не были построены, сумма нанесенного ущерба составила 4,5 млн рублей.
Деньги на улучшение жилищных условий многодетные семьи получили из областного бюджета. Одна из семей еще в 2012 году заключила с подозреваемым договор на строительство дома, с выплатой денежных средств в размере 1,5 млн рублей. Спустя 6 лет на участке был установлен только фундамент и привезены некоторые строительные материалы.
В ходе расследования выяснились еще два факта аналогичного мошенничества с семьями, проживающими в Висиме. Многодетные семьи перевели предпринимателю 2 млн 800 тыс. рублей.
За совершение мошенничества в крупном размере полицией Нижнего Тагила открыты три уголовных дела. Как сообщает Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское», подозреваемый заключен под стражу.
Фото Межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское»
© TagilCity.ru