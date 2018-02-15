7 дней с перитонитом: свердловчанка чуть не умерла в больнице после операции (ФОТО)

34-летняя жительница Каменска-Уральского легла на операцию в ноябре 2017 года: женщине должны были удалить две маточные трубы. Врачи заверили девушку, что все прошло удачно, однако затем у нее начались сильные боли в области живота.

Значения этому медики не придали, ссылаясь на то, что боли скоро пройдут. Только через неделю, после обследования, пациентке заявили, что нужна срочная операция – в животе начался перитонит.

Очнулась девушка в реанимации больницы в Екатеринбурге. Там заявили, что еще день с перитонитом, и она могла умереть. Медики пояснили, что во время операции в Каменске-Уральском девушке повредили прямую кишку. В столице Урала пациентка начала постепенно поправляться, пишет E1.ru.

Представитель областного ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что по этому факту началась проверка. По ее итогам будет известно, виноваты ли медики в случившемся.