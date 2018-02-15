Иномарка на изношенных шинах попала в аварию на Серовском тракте (ФОТО)
Днём 14 февраля на Серовском тракте недалеко от Невьянска в аварию попал автомобиль Skoda Octavia.
Сообщается, что водитель не справился с управлением и слетел в кювет, где врезался в дерево. Травмировались три человека: 31-летний водитель и две пассажирки. Их увезли в центральную больницу Невьянска.
В ГИБДД пояснили, что зимние шины на иномарке были достаточно изношены, что не обеспечивало безопасности на дороге.
Об автолюбителе известно, что у него 12-летний стаж вождения. За это время мужчину 33 раза привлекали к административной ответственности, на текущий момент у него есть 8 неоплаченных штрафов.
Кроме того, на дороге имеется колея глубиной в пару сантиметров. Перед опасным участком на трассе стоит знак об ограничении скорости до 50 километров в час. Предположительно, машина ехала в разы быстрее, пишет «E1.ru».
Фото: «E1.ru»
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