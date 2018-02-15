Отец поджег дом: трое детей погибли в Самарской области

В квартире с мужчиной проживали его 30-летняя жена и семеро малолетних детей, четверо из которых смогли покинуть загоревшееся помещение. Женщине выбраться из пламени помогали соседи.

Сообщение о пожаре поступило в среду в 20:28 мск. В селе Лозовка Кинель-Черкасского района в одноэтажном доме горела квартира на площади 50 кв. м, где проживает многодетная семья. Погибли трое детей - двое 2017 года рождения и один 2015 года. Еще четверых детей спасли из огня очевидцы. Также на пожаре пострадала их мать 1987 года рождения сообщили в главном управлении МЧС по региону.