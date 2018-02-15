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Семья с детьми пострадала при обрушении крыши в жилом доме Екатеринбурга (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семья с детьми пострадала при обрушении крыши в жилом доме Екатеринбурга (ФОТО)

15 февраля, 23:35Происшествия
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