Семья с детьми пострадала при обрушении крыши в жилом доме Екатеринбурга (ФОТО)
15 февраля, 23:35Происшествия
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Жители квартиры одного из жилых домов Екатеринбурга пострадали в результате падения потолка.
Сюжеты: Екатеринбург
15 февраля в старом двухэтажном доме в Суворовском переулке Екатеринбурга произошло обрушение крыши. В результате на жителей одной из квартир упал фрагмент потолка.
Среди пострадавших - хозяин квартиры и двое его детей 2,5 и 9 лет. У всех диагностированы ушибы мягких тканей, дети госпитализированы.
Как сообщает Ura.ru, в доме как раз проводился ремонт крыши. Правоохранители предположили, что потолок верхних этажей не выдержал веса сложенного на него старого шифера.
Точную причину случившегося предстоит узнать по результатам проверки. К делу также подключилась прокуратура.
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Фото: Ura.ru
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