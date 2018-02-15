Семья с детьми пострадала при обрушении крыши в жилом доме Екатеринбурга (ФОТО)

15 февраля в старом двухэтажном доме в Суворовском переулке Екатеринбурга произошло обрушение крыши. В результате на жителей одной из квартир упал фрагмент потолка.

Среди пострадавших - хозяин квартиры и двое его детей 2,5 и 9 лет. У всех диагностированы ушибы мягких тканей, дети госпитализированы.

Как сообщает Ura.ru, в доме как раз проводился ремонт крыши. Правоохранители предположили, что потолок верхних этажей не выдержал веса сложенного на него старого шифера.

Точную причину случившегося предстоит узнать по результатам проверки. К делу также подключилась прокуратура.

Фото: Ura.ru