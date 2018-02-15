Суд над обвиняемым в сбыте 17 килограмм наркотиков начнется в Екатеринбурге (ФОТО)

Ранее задержанный пытался заняться малым бизнесом и открыть кальянную, но попытка не удалась. Взятые в долг денежные средства нужно было возвращать, и мужчина решил подзаработать продажей наркотиков.

Дальнейшая работа с подозреваемым позволила выявить более 20 «закладок» наркопрепаратов массой более 3-х килограмм, сделанных в Челябинской области. В общей сложности сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изъяли 17 килограмм запрещенных препаратов.

Четыре тома уголовного дела в отношении подозреваемого были переданы в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. По сообщению представителя ГУ МВД по Свердловской области В.Н.Горелых, фигуранту дела грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Фото В.Н. Горелых