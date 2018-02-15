Водитель впал в кому после ДТП под Верхней Салдой (ФОТО)
15 февраля, 14:50Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Водитель «Mitsubishi Lancer», выехав на полосу встречного движения на трассе между Верхней и Нижней Салдой, допустил лобовое столкновение с автомобилем «Great Wall».
В результате вчерашней аварии 33-летний водитель «Mitsubishi Lancer» в состоянии комы и с тяжелыми травмами головы доставлен в центральную городскую больницу Нижней Салды.
По информации портала Vsalde.ru, водитель второй машины, 1983 года рождения, практически не пострадал.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото Vsalde.ru
© TagilCity.ru
Свердловская областьнарушениедорогатранспортпроисшествиедтпаварияавтопроисшествиябольницаГИБДДтравмалегковые авто
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей