Жительница Карпинска подозревается в поджоге дома для сокрытия убийства 3-х человек

10 февраля в ходе тушения пожара в одном из частных домов Карпинска спасатели нашли 3 тела с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ножевых ранений.

Личность погибших правоохранители быстро установили. Ими оказались двое мужчин и одна женщина, которые, по словам очевидцев, устроили застолье незадолго до пожара. Но свидетели сообщали, что на празднике находились 4 человека, ещё 1 женщина скрылась из поля зрения силовиков.

После того, как исчезнувшую женщину задержали, она рассказала, что во время застолья между ней и другими гостями произошла ссора. Подозреваемая, по версии следствия, в одиночку расправилась при помощи ножа с двумя мужчинами и женщиной, а чтобы скрыть следы преступления, устроила поджог дома.

По информации начальника пресс-службы полицейского главка полковника Горелых, на данный момент задержанная находится под стражей. Подробности и обстоятельства произошедшего преступления устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.