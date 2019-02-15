Екатеринбурженка отсудила у ООО «СибМех» 187 тыс. руб. за шубу с залысиной
Екатеринбурженка через суд добилась взыскания с ООО «СибМех» 187 тысяч 740 рублей за образовавшуюся на шубе залысину.
В январе 2018 года екатеринбурженка приобрела в магазине «Елена Фурс» ноковую шубу от производителя ООО «СибМех» за 128 тысяч 340 рублей. Через месяц носки на изделии образовалась залысина.
Женщина вернула вещь производителю, который отдал шубу на экспертизу. В заключении ООО «Независимая экспертиза» было написано, что изделие испортила сама екатеринбурженка посредством неправильной эксплуатации.
Екатеринбурженка не согласилась с заключением эксперта и подала в райсуд уральской столицы. В качестве доказательства женщина предоставила документ от ООО «Уентр товароведных экспертиз». В заключении было указано, что дефект возник из-за скрытного производственного фактора.
Суд удовлетворил требование екатеринбурженки и взыскал с ООО «СибМех» штраф в размере 10 тысяч рублей, судебные расходы на сумму 24 тысячи 400 рублей, а также сумму стоимости изделия (128 тысяч 340 рублей), неустойку (20 тысяч рублей), компенсацию морального вреда (5 тысяч рублей). В итоге женщина отсудила у производителя 187 тысяч 740 рублей, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.