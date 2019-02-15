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Неправильный диагноз? 35-летняя женщина скончалась в Екатеринбурге из-за сепсиса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неправильный диагноз? 35-летняя женщина скончалась в Екатеринбурге из-за сепсиса

Сегодня, 09:50ПроисшествияФото: Страница в соцсети Раи Габдулкавиевой/vk.com/id51104426
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