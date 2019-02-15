Неправильный диагноз? 35-летняя женщина скончалась в Екатеринбурге из-за сепсиса
В Екатеринбурге скончалась 35-летняя женщина. Предположительно, к смерти мог привести неправильно поставленный диагноз.
В Екатеринбурге скончалась 35-летняя женщина, у нее начался сепсис внутренних органов, инфекция распространилась на печень и легкие.
Женщина в ноябре 2018 года обратилась в поликлинику с жалобами на боли в области почек, также заболевание сопровождалось температурой и слабостью. Ей поставили диагноз ОРВИ и выписали соответствующее лечение. Однако пациентке становилось все хуже.
В январе она потеряла сознание, после чего была доставлена в больницу. Там установили, что у женщины воспаление почки, было принято решение об удалении органа. Однако инфекция распространилась и на другие органы. Из-за этого екатеринбурженка скончалась в медучреждении 14 февраля.
Родственники погибшей считают, что причиной смерти стало неправильно назначенное лечение, пишет URA.RU. В Минздраве региона ситуацию не комментируют по причине врачебной тайны.