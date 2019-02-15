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Ограбившая пенсионерку женщина задержана в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Grandma 499167 1920

Ограбившая пенсионерку женщина задержана в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:28ПроисшествияФото: pixabay.com
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