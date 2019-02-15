Ограбившая пенсионерку женщина задержана в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:28ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле была задержана 28-летняя жительница Выи, ограбившая 87-летнюю женщину.
Сюжеты: Нижний Тагил
В полицию Нижнего Тагила поступило сообщение о том, что на ул. Липовый тракт была ограблена 87-летняя женщина. В ОВД обратился сын потерпевшей. Он рассказал, что неизвестная молодая женщина выхватила у его матери сумку и попыталась скрыться с места преступления. В сумке находились денежные средства в размере 7 тысяч рублей. Вернуть деньги удалось благодаря случайному свидетелю.
Проходивший мимо мужчина понял, что произошло, и задержал грабительницу. Однако не вызвал полицию, что позволило нападавшей скрыться с места происшествия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Она находилась в магазине и, как оказалось, проживает недалеко от места преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».
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