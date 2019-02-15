Ограбившая пенсионерку женщина задержана в Нижнем Тагиле

В полицию Нижнего Тагила поступило сообщение о том, что на ул. Липовый тракт была ограблена 87-летняя женщина. В ОВД обратился сын потерпевшей. Он рассказал, что неизвестная молодая женщина выхватила у его матери сумку и попыталась скрыться с места преступления. В сумке находились денежные средства в размере 7 тысяч рублей. Вернуть деньги удалось благодаря случайному свидетелю.