Угрожали пистолетом и избили: девушка из Екатеринбурга пострадала во время застолья
Пьяная вечеринка молодой компании девушек и парней закончилась угрозами травматическим пистолетом и избиением. Конфликт между двумя участницами застолья попал в социальные сети и стал объектом внимания со стороны полиции.
11 февраля в одной из квартир дома по улице Надеждинской собралась компания из двух парней и трёх девушек. После выпитого алкоголя они начали позировать с травматическим пистолетом, а потом между 16-летней и 19-летней девушками завязался конфликт, быстро переросший в драку. Кадры произошедшего молодые люди транслировали в социальные сети, откуда ролик быстро распространился по интернету.
На видео одна девушка угрожает другой пистолетом, клянётся, что застрелит её, а потом избивает. При этом физическое насилие к жертве применялось не один раз, и каждый сопровождался видео в социальных сетях. Причиной ссоры, судя по высказываниям участников, стали денежные долги.
Полиция установила личности участников видео и сейчас выясняет обстоятельства произошедшего. Пострадавшая 19-летняя девушка направлена для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая позволит установить тяжесть полученных повреждений, сообщает URA.ru.