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Угрожали пистолетом и избили: девушка из Екатеринбурга пострадала во время застолья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
2019 02 15 00 17 49

Угрожали пистолетом и избили: девушка из Екатеринбурга пострадала во время застолья

Сегодня, 08:00ПроисшествияФото: Скриншот из видео конфликта в VK/ vk.com/ura_ru
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