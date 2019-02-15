Угрожали пистолетом и избили: девушка из Екатеринбурга пострадала во время застолья

11 февраля в одной из квартир дома по улице Надеждинской собралась компания из двух парней и трёх девушек. После выпитого алкоголя они начали позировать с травматическим пистолетом, а потом между 16-летней и 19-летней девушками завязался конфликт, быстро переросший в драку. Кадры произошедшего молодые люди транслировали в социальные сети, откуда ролик быстро распространился по интернету.

На видео одна девушка угрожает другой пистолетом, клянётся, что застрелит её, а потом избивает. При этом физическое насилие к жертве применялось не один раз, и каждый сопровождался видео в социальных сетях. Причиной ссоры, судя по высказываниям участников, стали денежные долги.

Видео Видео: Видео конфликта в VK, vk.com/ura_ru