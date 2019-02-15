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В День всех влюбленных женщина пронесла в бюстгальтере водку в ИК №12 Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В День всех влюбленных женщина пронесла в бюстгальтере водку в ИК №12 Нижнего Тагила

Сегодня, 18:13ПроисшествияФото: pixabay.com
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