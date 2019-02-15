В День всех влюбленных женщина пронесла в бюстгальтере водку в ИК №12 Нижнего Тагила
Сегодня, 18:13ПроисшествияФото: pixabay.com
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14 февраля в ИК-12 при осмотре комнат для свидания были обнаружены полуторалитровая бутылка с водкой и телефон с сим-картой. Женщина пронесла напиток и телефон в бюстгальтере.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанка прибыла в ИК на краткосрочное свидание с заключенным супругом. В комнате для свиданий сотрудники колонии обнаружили сотовый телефон и полуторалитровую бутылку с алкоголем.
Со слов женщины, она смогла спрятать запрещенные предметы в нижнем белье, сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону.
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