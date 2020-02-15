Екатеринбуржцу грозит до 4 лет лишения свободы за хранение двух ящиков с патронами
Сегодня, 14:50ПроисшествияФото: УМВД по Екатеринбургу
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Жителю Екатеринбурга грозит до четырех лет лишения свободы и крупный штраф за незаконное хранение двух цинковых ящиков патронов, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
63-летний житель Уралмаша может попасть под уголовную статью за незаконное хранение боевых патронов. Они были обнаружены в ходе полицейского рейда «Арсенал» в Екатеринбурге.
Полицейские обнаружили два цинковых ящика, в которых незаконно хранилось 788 патронов калибра 7,62. Задержанный пояснил сыщикам, что приобрел патроны несколько лет назад у своего знакомого охотника, сообщили изданию в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет и крупный штраф. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.
Во время проведенного рейда полицейские изъяли 21 оружие, из них два ножа, а также порядка 800 боеприпасов. В результате возбуждено семь уголовных дел.
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