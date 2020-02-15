Екатеринбуржцу грозит до 4 лет лишения свободы за хранение двух ящиков с патронами

63-летний житель Уралмаша может попасть под уголовную статью за незаконное хранение боевых патронов. Они были обнаружены в ходе полицейского рейда «Арсенал» в Екатеринбурге.

Полицейские обнаружили два цинковых ящика, в которых незаконно хранилось 788 патронов калибра 7,62. Задержанный пояснил сыщикам, что приобрел патроны несколько лет назад у своего знакомого охотника, сообщили изданию в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет и крупный штраф. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.