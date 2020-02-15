Фанатов ФК «Урал» из Екатеринбурга во время матча на Кипре избили другие болельщики

Инцидент произошел во время матча Кубка ФНЛ. Игра проводилась на стадионе города Пафос на Кипре медлу екатеринбургским «Уралом-2» и воронежским «Факелом». Как сообщили изданию в пресс-службе ФК «Урал», пострадали трое уральских фанатов, а также болельщики «Факела».

Несколько превосходящих в численности неизвестных, это 15-20 человек, в середине матча ворвались на трибуны и начали всех избивать. Они были в черных масках. Эти люди били по лицу даже женщин, а все происходящее снимали на камеру телефона,поясняет Никита Медведевских, пресс-секретарь ФК «Урал».

К медикам и в полицию фанаты обращаться не стали. При этом один из участников потерял сознание во время драки.

В пресс-службе отмечают, что уральские и ярославские фанаты между собой не ладят.

Началось это еще, когда клуб играл в ФНЛ. Но это самая крупная стычка за все это время. Вражда была, но никак себя не проявляла, поясняют представители клуба.