Фанатов ФК «Урал» из Екатеринбурга во время матча на Кипре избили другие болельщики
Болельщиков футбольного клуба «Урал» избили фанаты другой команды — ярославского «Шинника», сообщает «Комсомольская правда».
Инцидент произошел во время матча Кубка ФНЛ. Игра проводилась на стадионе города Пафос на Кипре медлу екатеринбургским «Уралом-2» и воронежским «Факелом». Как сообщили изданию в пресс-службе ФК «Урал», пострадали трое уральских фанатов, а также болельщики «Факела».
Несколько превосходящих в численности неизвестных, это 15-20 человек, в середине матча ворвались на трибуны и начали всех избивать. Они были в черных масках. Эти люди били по лицу даже женщин, а все происходящее снимали на камеру телефона,поясняет Никита Медведевских, пресс-секретарь ФК «Урал».
К медикам и в полицию фанаты обращаться не стали. При этом один из участников потерял сознание во время драки.
В пресс-службе отмечают, что уральские и ярославские фанаты между собой не ладят.
Началось это еще, когда клуб играл в ФНЛ. Но это самая крупная стычка за все это время. Вражда была, но никак себя не проявляла, поясняют представители клуба.
Игра завершилась в пользу «Факела» со счетом 2:1.