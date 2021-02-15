50 тысяч рублей выплатит виновник аварии пострадавшему ребёнку в Нижнем Тагиле

Напомним, ДТП произошло 29 июня 2019 года. Водитель большегруза нарушил правила дорожного движения, из-за чего совершил столкновение с легковым автомобилем, двигающимся в попутном направлении. Легковушка оказалась в кювете и несколько раз перевернулась.