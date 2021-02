50 тысяч рублей выплатит виновник аварии пострадавшему ребёнку в Нижнем Тагиле

Прокуратура Нижнего Тагила обязала виновника аварии выплатить компенсацию за причинение морального вреда 12-летней школьнице, которая пострадала в ДТП. Авария произошла еще летом прошлого года.

Прокуратура региона подала иск в Дзержинский суд Нижнего Тагила о взыскании компенсации с мужчины, который устроил ДТП, в ходе чего пострадал несовершеннолетний ребёнок. Суд полностью удовлетворил требования, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Напомним, ДТП произошло 29 июня 2019 года. Водитель большегруза нарушил правила дорожного движения, из-за чего совершил столкновение с легковым автомобилем, двигающимся в попутном направлении. Легковушка оказалась в кювете и несколько раз перевернулась. В ходе аварии пострадала 12-летняя школьница, у которой врачи диагностировали ушиб живота и грудной клетки.

