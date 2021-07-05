7,5 миллиона рублей отдали две свердловчанки мошенникам на биржевом рынке

Первой пострадавшей от мошенников стала жительница Богдановича, которая ранее зарегистрировалась на рынке «Форекс», открыв там долларовый счёт. В Екатеринбурге девушка захотела вложить деньги в инвестирование ценных бумаг, где ей необходимо было предоставить свои личные данные.
После этого с девушками связались мошенники, которые попросили заплатить налог за перевод средств, страховые премии и комиссии. Пострадавшим пришлось оформить восемь кредитов, чтобы оплатить все необходимые услуги.
В общей сложности ущерб жительниц Богдановича и Екатеринбурга составил 7,5 миллиона рублей. У первой — без малого 5 миллионов, у второй — 2,5 миллиона рублей,рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
На данный момент пострадавшие написали заявление в полицию. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас их личности устанавливаются.