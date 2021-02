7,5 миллиона рублей отдали две свердловчанки мошенникам на биржевом рынке

Мошенники обещали жительницам Екатеринбурга и Богдановича приумножить деньги на биржевом рынке. После того как аферисты получили 7,5 миллиона рублей, они перестали выходить на связь.

Первой пострадавшей от мошенников стала жительница Богдановича, которая ранее зарегистрировалась на рынке «Форекс», открыв там долларовый счёт. В Екатеринбурге девушка захотела вложить деньги в инвестирование ценных бумаг, где ей необходимо было предоставить свои личные данные. После этого с девушками связались мошенники, которые попросили заплатить налог за перевод средств, страховые премии и комиссии. Пострадавшим пришлось оформить восемь кредитов, чтобы оплатить все необходимые услуги. В общей сложности ущерб жительниц Богдановича и Екатеринбурга составил 7,5 миллиона рублей. У первой — без малого 5 миллионов, у второй — 2,5 миллиона рублей,рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. На данный момент пострадавшие написали заявление в полицию. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас их личности устанавливаются.

