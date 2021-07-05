7,5 миллиона рублей отдали две свердловчанки мошенникам на биржевом рынке

Первой пострадавшей от мошенников стала жительница Богдановича, которая ранее зарегистрировалась на рынке «Форекс», открыв там долларовый счёт. В Екатеринбурге девушка захотела вложить деньги в инвестирование ценных бумаг, где ей необходимо было предоставить свои личные данные.