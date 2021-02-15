Двое человек отказались под завалами рухнувшей кровли на котельной в поселке Бисерть

Двое человек отказались под завалами рухнувшей кровли на котельной в поселке Бисерть

Сегодня, 15:18ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
В здании мазутной котельной в поселке Бисерть рухнули перекрытия. В результате инцидента двое человек оказались под завалами.

Сообщение о происшествии поступило днем 15 февраля. В здании мазутной котельной, находящемся на консервации, рухнули перекрытия, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

По предварительной информации, один человек погиб. Информация о втором мужчине на данный момент отсутствует.

Нижнесергинский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку. Кроме того, делом заинтересовалась прокуратура.

По предварительным данным, на территории бывшего промышленного предприятия двое мужчин разбирали в здании металлические конструкции. Во время этих действий обрушились перекрытия.

На месте происшествия осуществляется разбор завала с помощью техники. Следователи СКР осматривают место происшествия, а также опрашивают представителей предприятия, являющихся ответственными за данное здание. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также, по словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, на месте работает оперативно-следственная группа полиции. По предварительной информации, мужчины находились на территории завода по собственной инициативе.

Зарегистрированы граждане (а это, предварительно, уроженцы одной из бывших союзных республик) в Екатеринбурге, проживали они в поселке Бисерть. Сейчас сыщики уголовного розыска устанавливают их полные и точные личностные данные, отметил полковник Горелых.

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