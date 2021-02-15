Двое человек отказались под завалами рухнувшей кровли на котельной в поселке Бисерть

Зарегистрированы граждане (а это, предварительно, уроженцы одной из бывших союзных республик) в Екатеринбурге, проживали они в поселке Бисерть. Сейчас сыщики уголовного розыска устанавливают их полные и точные личностные данные, отметил полковник Горелых.