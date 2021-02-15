Двое человек отказались под завалами рухнувшей кровли на котельной в поселке Бисерть

Сообщение о происшествии поступило днем 15 февраля. В здании мазутной котельной, находящемся на консервации, рухнули перекрытия, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
По предварительной информации, один человек погиб. Информация о втором мужчине на данный момент отсутствует.
Нижнесергинский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку. Кроме того, делом заинтересовалась прокуратура.
По предварительным данным, на территории бывшего промышленного предприятия двое мужчин разбирали в здании металлические конструкции. Во время этих действий обрушились перекрытия.
На месте происшествия осуществляется разбор завала с помощью техники. Следователи СКР осматривают место происшествия, а также опрашивают представителей предприятия, являющихся ответственными за данное здание. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Также, по словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, на месте работает оперативно-следственная группа полиции. По предварительной информации, мужчины находились на территории завода по собственной инициативе.
Зарегистрированы граждане (а это, предварительно, уроженцы одной из бывших союзных республик) в Екатеринбурге, проживали они в поселке Бисерть. Сейчас сыщики уголовного розыска устанавливают их полные и точные личностные данные, отметил полковник Горелых.