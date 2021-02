Сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры прибыли в главк Свердловской области с незапланированной проверкой.

Интерес проверяющих представляло Главное следственное управление регионального главка. Его с 2019 года возглавляет генерал-майор юстиции Владимир Миронов, сообщает Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам инсайдера, во время проверки искали факты злоупотребления полномочиями. Напомним, 10 февраля в МБУ «Кировский дорожно-эксплуатационный участок» Екатеринбурга приехали с проверкой сотрудники ФСБ. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ приехали с проверкой в ДЭУ Кировского района

