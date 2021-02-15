Организатор терактов в «Интуристе» и «Охотном ряду» убит в приморской колонии

Организатор терактов в «Интуристе» и «Охотном ряду» убит в приморской колонии

Сегодня, 10:08ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В исправительной колонии № 27 в Приморском крае найдено тело осужденного. Им оказался органзатор терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в 1999 году Халид Хугуев, пишут «Новые известия».

Следователи предполагают, что Хугуев был убит вов ремя конфликта с другими заключенными. По данным «Золотого моста», он был найден в санитарной части.

Напомним, теракт в московском «Интуристе» произошел 26 апреля 1999 года. В результате происшествия 11 человек пострадали, в том числе девятимесячный ребенок. На Манежной площади В ТЦ «Охотный ряд» взрыв прогремел 31 августа того же года. Пострадавших насчитывается 40 человек, один из них погиб. Хугуев был приговорен к 25 годам заключения в колонии строгого режима и должен был освободиться в 2034 году.

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